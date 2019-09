"De ECB is bereid om alles te doen wat nodig is om de euro te behouden", verklaarde centralebankpresident Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) zo'n zeven jaar geleden tijdens de Europese schuldencrisis.

Hij deed deze uitspraak in 2012 met stijgende renteniveaus van eurolanden als achtergrond en een week later werd een programma aangekondigd om die schulden op te kopen.

Maar ook daarna heeft de ECB flink ingegrepen. De renteniveaus in allerlei markten in de eurozone zijn naar historisch lage niveaus gedaald - deels door toedoen van de centrale bank - en de ECB heeft voor zo'n 2.500 miljard euro aan met name staatsobligaties op de balans staan.

Maar deze donderdagmiddag wordt naar verwachting een nieuw hoofdstuk in het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank ingeluid.

Eind vorig jaar werd voorzichtig gevraagd naar het moment dat de ECB het beleid weer zal "normaliseren". Maar sindsdien is de economische situatie niet verbeterd, maar juist verslechterd.

Economische groei in de eurozone vertraagt

De economische groei in de eurozone vertraagt en in het bijzonder de Duitse en Italiaanse economieën hebben het moeilijk. Zware recessies worden niet verwacht, maar bijvoorbeeld de Duitse economie zal zoals het er nu naar uitziet in het derde kwartaal opnieuw licht krimpen.

En ook de inflatie - de indicator waar de ECB vooral naar kijkt - neemt af. De centrale bank wil de inflatie op de middellange termijn iets onder 2 procent hebben. Maar na een hoogtepunt in 2018 op iets meer dan 2 procent is de inflatie licht gedaald en in juli kwam de stijging van het prijspeil volgens statistiekbureau Eurostat uit op 1 procent.

Breed pakket aan maatregelen

Economen en analisten verwachten allemaal dat de ECB met een breed pakket aan maatregelen gaat komen. Zo wordt een verlaging van de depositorente voorspeld. Dit is de rente die banken krijgen voor het stallen van geld bij de centrale bank.

Ook wordt verwacht dat het opkoopprogramma opnieuw wordt opgestart. Sinds eind vorig jaar koopt de ECB alleen nog staatsobligaties op met de opbrengsten van de huidige obligaties. Maar mogelijk wordt donderdagmiddag bekendgemaakt dat er opnieuw elke maand voor enkele tientallen miljarden aan staatsleningen of andere obligaties extra zullen worden opgekocht.

In elk geval zal het voor Mario Draghi betekenen dat hij met een grande finale zijn carrière als president van de ECB afsluit. De Italiaan zwaait eind deze maand af en Christine Lagarde komt over van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om het stokje over te nemen.

Om 13.45 uur Nederlandse tijd maakt de ECB het rentebesluit bekend.