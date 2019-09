Het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) wordt waarschijnlijk overgenomen door het afvalbedrijf HVC. Dat schrijft het college woensdag in een brief aan de gemeenteraad. HVC is net als AEB een overheidsbedrijf.

HVC heeft vestigingen in Zaanstad, Alkmaar en Dordrecht. Het bedrijf is in handen van 44 gemeenten en zes waterschappen. Het plan van het college is om het AEB bij HVC in te brengen en de gemeente Amsterdam ook lid te laten worden van dit overheidsinitiatief.

HVC heeft de voorkeur van het stadsbestuur omdat het bedrijf een goede staat van dienst zou hebben. AEB zou snel kunnen worden geïntegreerd in het bedrijf, zo is de stellige overtuiging van het college. Ook de groene missie van HVC sluit aan op de ambities die Amsterdam heeft.

Het college schrijft verder dat een ander toekomstplan voor het AEB nog niet volledig is uitgesloten. Voordat het plan van samengaan met HVC definitief is, moeten er nog verschillende obstakels worden genomen. Zo moeten ook de banken, die geld hebben verstrekt aan het AEB, nog akkoord gaan. Ook de aandeelhouders van HVC moeten zich nog officieel achter het plan scharen.

Kritiek op constructie bij AEB

Op de constructie bij het AEB, waarbij de gemeente zowel aandeelhouder als klant was, was de laatste tijd veel kritiek. Het wordt door betrokkenen als reden gezien waarom het afvalbedrijf zo in de problemen kon komen. De keuze voor weer een overheidsbedrijf is daarom opvallend.

Aan alle mogelijke oplossingen voor het AEB kleven volgens de gemeente kosten voor de stad, maar ook financiële en juridische risico's. Het bedrijf volledig privatiseren zou te veel risico's op staatssteun in de toekomst, bij eventuele nieuwe problemen, met zich meebrengen. Dat zou op juridische problemen kunnen stuiten.

Stad zal minder over afvalverwerking te zeggen hebben

Op dit moment is Amsterdam nog voor 100 procent aandeelhouder van het AEB. De stad verliest dit zogeheten meerderheidsaandeelhouderschap bij een samenwerking met HVC. De gemeente zal dan dus minder over de afvalverwerking in de stad te zeggen hebben.

Als het plan definitief is, zal het AEB ook uit de boeken van de gemeente Amsterdam verdwijnen. Het bedrijf staat daar voor 145 miljoen euro in. Ook staat er nog een lening open van 108 miljoen euro. Hoeveel de gemeente hiervan terug gaat zien, is nog niet duidelijk. "Er wordt ingezet op een minimalisering van de af te boeken waarde", schrijft het college in de brief.

Betrokkenen schatten kosten op tientallen miljoenen euro's

Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om op de exacte financiële gevolgen vooruit te lopen. Betrokkenen schatten de uiteindelijke kosten voor de stad op tientallen miljoenen euro's.

Daarnaast is er de komende periode meer geld nodig om het noodlijdende AEB overeind te houden. Om welk bedrag het nu gaat, is niet bekend. Eerder gaven de gemeente en meerdere banken al 16 miljoen euro steun aan het afvalbedrijf.

Wethouder Kock vertrokken

Ook werd woensdag bekend dat wethouder Udo Kock vanwege een verschil van inzicht met het college over de toekomst van het AEB vertrekt. Kock is ervan overtuigd dat het volledig privatiseren van het afvalbedrijf de beste oplossing is.

Voor Kocks plan is geen meerderheid in het college. De andere wethouders zien dus meer in het plan om het AEB onder te brengen bij HVC. Het college hoopt voor het einde van dit jaar een definitief plan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.