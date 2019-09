De Amsterdamse beurs heeft er sinds woensdag een nieuwe reus bij. Na Shell en Unilever staat nu ook Prosus in de top drie van de Amsterdamse beurs. Maar wat is Prosus precies?

Prosus is in een klap een van de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, maar anders dan bij Shell of Unilever is niet heel eenvoudig om te vertellen wat het bedrijf doet. "Prosus is a global consumer internet group and one of the largest technology investors in the world", zegt het zelf.

Maar Prosus komt eigenlijk vooral neer op alle buitenlandse activiteiten van de Zuid-Afrikaanse techreus Naspers.

Oké. Wat is Naspers dan precies?

Naspers is opgericht in 1915 als uitgever van de Afrikaanstalige krant Die Burger, de naam is dan ook een samenvoeging van De Nasionale Pers. Geen nieuw techbedrijf dus, maar een oud bedrijf dat nauwe banden onderhield met de regering - iets waar het bedrijf in 2015 excuses voor heeft aangeboden.

Hoe is de uitgever uitgegroeid tot techgigant? Antwoord: één goeie investering. Eind jaren negentig begon het bedrijf te investeren in techbedrijven in opkomende markten. Een van die bedrijven was Tencent - bekend van de Chinese app WeChat- waar het 34 miljoen dollar in stak. Tencent is nu een van de meest waardevolle techbedrijven ter wereld, maar toen nog een relatief kleine start-up. Het aandeel van 31 procent is inmiddels 130 miljard dollar waard. Tel uit je winst.

Waarom gaat Prosus naar de beurs?

Het belang in Tencent is door de enorme groei de rest van de activiteiten gaan overheersen. Naspers wordt in totaal op 100 miljard dollar (bijna 91 miljoen euro) gewaardeerd, terwijl het belang in Tencent alleen al 130 miljard dollar waard is. Met de afsplitsing hoopt Naspers die onderwaardering te verhelpen.

Waar heeft Prosus belangen in?

Het bedrijf zit onder meer in de Russische maildienst Mail.ru, de Chinese concurrent van Booking.com Ctrip. Ook zit de Nederlandse maaltijdbezorgder Takeaway.com en diens concurrent Delivery Hero.

Buiten dat rijtje zit het in nog veel meer bedrijven, verspreid over de hele wereld - hoewel het hoofdkantoor van Prosus inmiddels in Hoofddorp staat.

Ten tijde van het prospectus van afgelopen augustus, het document dat een bedrijf moet indienen ter voorbereiding op een beursgang, waren dit alle belangen van Prosus:

Online marktplaatsen:

OLX 100 procent

Avito 100 procent

Dubizzle 100 procent

Letgo 79,9 procent

Betaaldiensten:

PayU 98,8 procent

Remitly 21,8 procent



Maaltijdbezorgders:

Delivery Hero 22,3 procent

Takeaway.com 18 procent

iFood 54,8 procent

Swiggy 38,8 procent

Online retail

eMag 80,1 procent

Travel

Ctrip 5,6 procent



Social

Tencent 30,99 procent

Mail.ru 28 procent



'Ventures'

Udemy 12,7 procent

Brainly 42,7 procent

SimilarWeb 24,2 procent

Codecadamy 21,1 procent

SoloLearn 15,3 procent

Honor 16,5 procent

BYJU's 11,6 procent

Movile 82,1 procent

Meesho 12,1 procent