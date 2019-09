Prosus, een dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse techbedrijf Naspers, knalt woensdag omhoog tijdens zijn debuut op de Amsterdamse beurs. Het aandeel opent 30 procent boven de introductieprijs.

De prijs per aandeel staat tegen 10.00 uur 's ochtends net onder 73 euro. Dat is flink hoger dan de introductieprijs van 58,70 euro. Prosus heeft hiermee in een klap een beurswaarde van 118 miljard euro en staat op de derde plek na Shell en Unilever.

Het Zuid-Afrikaanse techbedrijf Naspers heeft nog een belang van 73 procent in het bedrijf. 27 procent wordt verdeeld onder de huidige aandeelhouders. Er zijn dus geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Prosus is geen traditioneel bedrijf dat naar de beurs gaat, het is vooral een beleggingsfonds. In het bedrijf zijn de niet-Zuid-Afrikaanse activiteiten van Naspers ondergebracht. Het gaat om activiteiten die over de hele wereld zijn verspreid. Daarin zit ook een belang van 31 procent in het Chinese techbedrijf Tencent, een van de grootste bedrijven ter wereld.

Verder heeft Prosus bijvoorbeeld een belang van 22 procent in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero en een belang van 16 procent in Honor, het budgetmerk van smartphonefabrikant Huawei.