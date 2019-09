De Europese Unie zal proberen de Amerikaanse president Donald Trump van zijn "roekeloze" handelsbeleid af te krijgen, heeft de beoogde Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan dinsdagmiddag gezegd. De Ier, die nu nog de portefeuille Landbouw en Plattelandsontwikkeling heeft, werd dinsdag voorgedragen voor de portefeuille Handel.

"Trump heeft duidelijk laten zien een grotere voorkeur te hebben te hebben voor handelsoorlogen dan voor handelsakkoorden", zei Hogan tegen de Ierse zender RTE, verwijzend naar de voortdurende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Als het protectionistische beleid van de VS wordt doorgezet, zal de EU volgens Hogan doorgaan met het wereldwijd ondertekenen van handelsakkoorden.

"Maar", zei de Ier, "we gaan er natuurlijk alles aan doen om Trump de fouten van zijn beleid te laten inzien, hopelijk zal hij dan afstappen van zijn roekeloze gedrag dat we hebben gezien in zijn relatie met China en het omschrijven van de EU als een 'veiligheidsrisico'."

Keuze voor Ier onderstreept steun voor Ierland in Brexit-dossier

Hogan is voorgedragen om de Zweedse Cecilia Malmström te vervangen, die sinds 2014 handelscommissaris was binnen de Commissie. Het is geen toeval dat de post nu juist naar een Ier gaat. Ierland zal binnen de EU de zwaarste klap van de Brexit te verduren krijgen. Ook wordt met de keuze benadrukt dat Brussel volledig achter Ierland staat als het gaat om de Ierse grenskwestie binnen het Brexit-dossier.

De Ierse premier Leo Varadkar liet in een reactie weten dat de aanstelling van Hogan een "zeer positieve ontwikkeling" is voor Ierland. "Het is een overduidelijk voordeel om voor vijf jaar een Ier te hebben op zo'n cruciale plek", aldus Varadkar.

De Ierse premier verwees in zijn reactie ook naar de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit, waarin over de toekomstige handelsrelatie gesproken zal worden. "Hogan zal het voortouw nemen in de post-Brexit-onderhandelingen met het VK, maar ook over Mercosur (handelsakkoord tussen de EU en een aantal Zuid-Amerikaanse landen, red.) en handelsrelaties met India, de VS en China."