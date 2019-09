Economen van ABN AMRO verwachten dat de economische groei in 2020 zal vertragen naar 0,9 procent, nog iets lager dan eerder werd verwacht. Voor dit jaar is de verwachte groei juist verhoogd van 1,3 procent naar 1,6 procent.

De groei blijft in de eerste twee kwartalen van dit jaar goed op peil, maar zakt naar verwachting in de tweede helft in. "Die terugval is het gevolg van minder groei van de uitvoer en van de particuliere consumptie en investeringen", aldus ABN AMRO.

De economen zien dat de wereldhandel vertraagt. De verwachting voor de handel is ook verlaagd vanwege het handelsconflict tussen de VS en China. In juni nam de wereldhandel volgens het Centraal Planbureau (CPB) met 1,4 procent af ten opzichte van mei. Hier heeft ook de Nederlandse export last van.

Volgens de economen is een recessie in de nabije toekomst niet waarschijnlijk. Het laatste jaar laten allerlei indicatoren, zoals het consumenten- en producentenvertrouwen, een daling zien. Maar in juli en augustus zijn de indicatoren niet verder gedaald.