De Efteling voert vanaf februari 2020 verschillende toegangsprijzen in voor rustige en drukke perioden. Het goedkoopste ticket gaat 36 euro kosten, het duurste wordt 45 euro.

Het doel is om op die manier de bezoekersaantallen in het park meer over het jaar te spreiden.

"We weten dat gasten meer genieten als het niet zo druk is in het park. Ze hoeven minder lang te wachten, kunnen meer attracties bezoeken en hebben meer rust om bijvoorbeeld ook te genieten van samen eten", zegt directeur park Coen Bertens in een persbericht.

Het goedkoopste ticket is vanaf volgend jaar 2 euro goedkoper dan de huidige kaartjes. Ook worden alle tickets online 2 euro goedkoper dan aan de kassa. Het is nog niet duidelijk wat door de Efteling zal worden aangeduid als rustige periode, en wat als druk. In januari worden de nieuwe prijzen en data bekendgemaakt.