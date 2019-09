Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan hebben een index gemaakt om de impact van de tweets van Donald Trump op Amerikaanse renteniveaus te meten.

De Volfefe-index is vernoemd naar de vreemde 'covfefe'-tweet van Trump enkele jaren terug, gecombineerd met ‘volatility’, de term die gebruikt wordt om te meten hoezeer financiële markten fluctueren.

Volgers van vooral de Amerikaanse financiële markten merken al langer op dat Trump met zijn tweets steeds meer de richting van markten bepaalt. De Amerikaanse president kiest ervoor om soms uit het niets belangrijke maatregelen bekend te maken op Twitter.

Zo tweette hij in mei op een zondag dat er meer importtarieven op Chinese goederen zouden komen. Vervolgens kelderden de aandelenmarkten de dag erop. Afgelopen augustus maakte hij via Twitter bekend dat de VS nog hogere tarieven zal invoeren op Chinese goederen.

Trump heeft steeds meer impact op financiële markten

Volgens de analisten van JPMorgan blijkt uit onderzoek dat de tweets van Trump ook steeds belangrijker zijn voor financiële markten, bijvoorbeeld op het gebied van handelsbeleid. Het effect op de renteniveaus van Amerikaanse staatsobligaties zou statistisch significant zijn.

Trump tweet gemiddeld ongeveer tien keer per dag sinds hij president werd, maar dit aantal is toegenomen in de laatste maanden.

Eerder berekenden analisten van Bank of America Merrill Lynch al dat financiële markten vaker dalen wanneer Trump veel tweet. Wanneer hij juist weinig tweet, sluiten markten hoger.