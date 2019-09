De Britse economie is in juli onverwacht met 0,3 procent gegroeid, maakt het Britse Office for National Statistics (ONS) maandag bekend. Met de groei lijkt de kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk kleiner te zijn geworden.

De groei komt deels als een verrassing. Economen rekenden gemiddeld op een economische groei van 0,1 procent in juli.

"De cijfers zijn verre van fantastisch, maar na een krimp in het tweede kwartaal zijn de kansen op nog een negatief kwartaal flink gedaald", aldus het statistiekbureau. Dit betekent dat een technische recessie hoogstwaarschijnlijk vermeden wordt.

De Britse economie kromp in het tweede kwartaal onverwachts met 0,2 procent. Volgens ONS was dit toen te wijten aan het uitstel van de Brexit-deadline in maart. Veel sectoren hamsterden voor de Brexit-deadline. Toen de uittreding werd uitgesteld, teerden diezelfde bedrijven juist extra lang op de grote voorraden. Hierdoor stokte de economische groei.

In juli is de economie dus weer licht gegroeid. Volgens het Britse statistiekbureau lieten alle sectoren, op landbouw na, groei zien. Vooral de bouwsector herstelde van een slechte maand juni. In juni kromp de sector met 0,7 procent, een maand later herstelde de sector enigszins met 0,5 procent.