Nederlandse consumenten zullen binnen afzienbare tijd rente moeten betalen over hun spaargeld, zeggen analisten maandag in Het Financieele Dagblad (FD). Reden hiervoor is de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk volgend jaar de depositorente verder zal verlagen.

De depositorente, de rente die banken betalen bij de ECB over overtollig kasgeld, staat momenteel op -0,4 procent. Hierdoor betalen banken al voor het stallen van overtollig kasgeld.

"Nederlandse banken hebben bij elkaar 138 miljard euro aan overtollige liquiditeiten, en daar betalen ze 0,4 procent over", vertelt Rabobank-econoom Elwin de Groot tegen FD. "Dus reken maar uit." Momenteel betalen Nederlandse banken dus rond de 550 miljoen euro voor het stallen van hun kasgeld.

De verwachting is dat de depositorente in de zomer van 2020 verder verlaagd zal worden naar -0,7 procent. Omdat de kosten voor banken hierdoor toenemen, zal dit hoogstwaarschijnlijk worden doorgerekend naar Nederlandse spaarders.

Vorige week schreef Bank of America Merrill Lynch in een rapport dat ze geloven dat er "een golf van negatieve spaarrentes" op komst is. "De kosten doorberekenen is risicovol en politiek impopulair. Maar wat moet, dat moet. Het komt eraan. Het is aan de ECB om aan consumenten uit te leggen dat dit precies is wat de bedoeling is van negatieve rentes."

Spaarrentes dalen langzamerhand richting de nul

Bij de grootste banken in Nederland wordt nog geen negatieve spaarrente geheven, maar ze gaan wel langzaam die kant op. ING verlaagde medio augustus de spaarrente van 0,03 naar 0,02 procent. ABN AMRO verlaagde de spaarrente in juli al naar 0,02 procent. Bij de Rabobank staat de spaarrente nog wel op 0,03 procent.

Sommige kleinere banken bieden nog een spaarrente tot 0,25 procent aan, maar bijvoorbeeld Triodos Bank heeft de rente al langer op 0 procent staan. Van Lanschot maakt wel al gebruik van negatieve spaarrentes, maar alleen voor mensen met meer dan 2,5 miljoen euro aan spaargeld.