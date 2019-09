Michiel Witteveen, de eigenaar van Blokker Holding, neemt de speelgoedwinkels Intertoys en Maxi Toys over, bevestigt hij zaterdag in De Telegraaf. De overname is opmerkelijk; Intertoys werd een half jaar geleden namelijk nog overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan.

"De speelgoedketens Intertoys en Maxi Toys worden weer helemaal Nederlands. Voor het personeel verandert er niets. Sinterklaas en de Kerstman zijn blij", zegt Witteveen tegen De Telegraaf. Hoeveel de Blokker-eigenaar voor de speelgoedketens neertelt, is niet bekend. Witteveen stelt wel dat de betaalde prijs "scherp" is.

Witteveen neemt Intertoys en Maxi Toys over van de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan, die de ketens in maart overnam van de Britse investeringsmaatschappij Alteri. Intertoys was toen net failliet verklaard, veertien maanden nadat Alteri de speelgoedketen had overgenomen van Blokker voor een symbolisch bedrag van één euro.

De topman van Green Swan, Paulo Andrez, zei in maart nog grootse plannen met Intertoys te hebben. Hij wilde toen van Intertoys dé speelgoedzaak van van Europa maken, maar dat is niet gelukt. Waarom Andrez de winkelketen alweer van de hand doet is niet bekend, maar de krant speculeert dat de investeringsmaatschappij nauwelijks enige kennis van retailhandel had.

Witteveen denkt wel een succesformule in handen te hebben met Blokker, Intertoys, Big Bazar (onderdeel van Blokker Holding) en Maxi Toys. "Het verschil wordt gemaakt door de bundeling van succesvolle winkels en merken in één groep. Door deze overname ontstaat een sterke speler op de Europese markt die qua schaalgrootte in staat is om bij de inkoop de beste deals te sluiten."