De prijs van alcohol loopt sterk uiteen binnen de Europese Unie. In Finland is een drankje het duurst op 82 procent boven het gemiddelde. Dat blijkt uit nieuwe data van statistiekbureau Eurostat.

In Bulgarije en Roemenië ligt de prijs van een drankje ongeveer op drie kwart van het gemiddelde, waarmee dit de goedkoopste landen zijn om een drankje te kopen.

Na Finland zijn Ierland en Zweden de duurste dranklanden, met prijzen van respectievelijk 77 en 52 procent boven het gemiddelde.

De prijs van een drankje in Nederland ligt precies op het gemiddelde, net als in Italië. In België is drank iets duurder. Daar betaal je 6 procent meer dan het Europese gemiddeld. In Duitsland is drank juist 11 procent goedkoper dan het EU-gemiddelde.