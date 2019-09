De Amerikaanse autoriteiten willen volgende week een officieel mededingingsonderzoek beginnen tegen Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Dit meldt The Wall Street Journal (WSJ) vrijdag op basis van anonieme bronnen.

Eerder meldde The Washington Post al dat een groep individuele staten van de Verenigde Staten van plan is om een mededingingsonderzoek te starten naar Google. Volgens WSJ wordt dit onderzoek maandag bekendgemaakt.

Het onderzoek naar Google zal naar verluidt geleid worden door de autoriteiten in Texas. Onder leiding van de autoriteiten in New York wordt een onderzoek gestart naar Facebook. Grote techbedrijven komen steeds meer onder druk te staan in de VS door de macht die uitgaat van de enorme populariteit van sommige platformen.

Critici wijzen bijvoorbeeld al langer op onder meer de machtspositie van Google rondom zoekresultaten en de manier waarop het bedrijf omgaat met persoonlijke data.

In juni werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie ook in de startblokken staat om een onderzoek naar Google te starten. Het ministerie maakte in juli bekend dat het machtsmisbruik van meerdere grote techbedrijven onder de loep genomen wordt.