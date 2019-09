Ondernemer Marcel Boekhoorn, bekend als koper van HEMA, heeft een penthouse gekocht in het Amsterdamse Pontsteiger-gebouw voor 5,4 miljoen euro, meldt zakenblad Quote donderdag.

Naar verluidt troefde Boekhoorn F1-coureur Lewis Hamilton af. Boekhoorn koopt het pand van 387 vierkante meter van Daniel Grieder, topman van modeconcern Tommy Hilfiger.

Die kocht in 2016 twee van de vier penthouses van het gebouw van horeca-ondernemer Won Yip.

Yip zegt tegen Quote dat hij in 2016 al had gevraagd aan Boekhoorn of hij interesse had. "Het streelt toch wel mijn ego als de grote zakenman nu toegeeft dat hij dit toen niet goed heeft gezien."

Yip kocht de vier penthouses begin 2016 voor zo'n 12 miljoen euro, volgens Quote. De ondernemer heeft zelf ook nog een van de penthouses.