De eigenaar achter het offline gehaalde crowdfundingplatform Dream or Donate heeft 25.000 euro overgemaakt aan een advocatenbureau dat enkele gedupeerden vertegenwoordigt, bevestigt advocaat Royce de Vries van De Vries & Kasem donderdag na een bericht van RTV Oost.

Het geld is veiliggesteld door het advocatenbureau. Bij dit bureau hebben zich iets meer dan twintig gedupeerden van het crowdfundingplatform gemeld.

De Vries spreekt van een goed begin. Hij kan niet vertellen hoeveel zijn cliënten tegoed hebben van Dream or Donate.

Naar verluidt heeft Robert-Jan M., oprichter van Dream or Donate, een elektrische shovel verkocht om het geld over te maken. Hij is van plan meer spullen te verkopen om de schade van de gedupeerden te vergoeden. Hij wil onder meer zijn landhuis van de hand doen.

Inzameling voor ernstig zieke mensen

Dream or Donate was een van de grotere donatiewebsites in Nederland. Op de site konden mensen geld inzamelen voor maatschappelijke projecten. Die varieerden van inzamelingsacties voor ernstig zieke mensen tot mensen die hun vakantie met donaties willen bekostigen.

Een week geleden ging de site plotseling offline. Oprichter Robert Jan M. zegt dat de site gehackt is en dat bij de projecten verkeerde bedragen werden weergegeven. M. heeft gedupeerden verteld dat zij hun geld terugkrijgen, mits zij met bewijs komen dat ze daadwerkelijk geld hebben gedoneerd.

Volgens M. zelf hebben gedupeerden zo'n 50.000 euro tegoed. Maar volgens Fundwijzer.nl, dat gegevens van crowdfundingplatforms verzamelt, liepen er nog 205 projecten bij Dream or Donate toen het platform offline ging en missen er voor 300.000 euro aan toegezegde donaties.