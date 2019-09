De Britse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair voegen zeven extra dagen toe aan hun stakingsagenda. Dat maakte pilotenvakbond Balpa woensdag bekend, nadat een actieperiode van vijf dagen het bestuur van de Ierse prijsvechter er niet toe had gebracht aan de onderhandelingstafel te komen.

De nieuwe actiedagen worden verdeeld over de tweede helft van september. De huidige actieperiode, die bijna afgerond is, heeft niet geleid tot het in de war brengen van de diensten van Ryanair. De onderneming gebruikte namelijk niet-Britse piloten om het vluchtschema te laten draaien.

De Britse piloten van pilotenvakbond Balpa stemden begin augustus met ruime meerderheid voor een staking, omdat ze nog geen loonbod hebben ontvangen sinds Ryanair eind 2017 vakbonden toestond. Ze legden het werk neer op 22 en 23 augustus en vervolgens nogmaals op 2 tot en met 4 september.

Ryanair noemt de nieuwe stap van de bonden zinloos en wijst er daarbij op dat de recente acties niet hebben geleid tot geannuleerde vluchten. Balpa bevestigde dat, maar gaf aan dat Ryanair onder meer kosten heeft moeten maken voor het invliegen van personeel. De nieuwe acties vinden plaats op 18, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 september.

Ook stakingen in Spanje

Ondertussen wordt ook in Spanje gestaakt bij Ryanair: zo'n negenhonderd piloten leggen op 19, 20, 22, 27 en 29 september het werk neer, kondigde de Spaanse pilotenvakbond SEPLA woensdag aan. Dat doen ze uit protest tegen het sluiten van een aantal bases.

Eerder kondigde het in Spanje gestationeerde cabinepersoneel van Ryanair ook al een staking aan. Een aantal dagen van de pilotenstaking overlappen met de acties van het cabinepersoneel.

Sluiting vier Ryanair-bases

Ryanair besloot vorige week om de bases in Las Palmas, Zuid-Tenerife, Lanzarote en Girona vanaf januari te sluiten. Daarmee verliezen mogelijk zo'n vijfhonderd personeelsleden hun baan.

Wat de exacte gevolgen van de staking zijn, is niet bekend, maar het ligt voor de hand dat ook Nederlandse reizigers die op die data met Ryanair naar Spanje willen vliegen met vertragingen of annuleringen te maken zullen krijgen. Of er opnieuw niet-Britse piloten worden opgetrommeld om de Britse staking op te vangen, is nog niet bekend.

De Ierse budgetmaatschappij ligt al zo'n twee jaar overhoop met het personeel, dat regelmatig grootschalige acties voert om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Vorig jaar kondigde Ryanair ook al aan de basis in Eindhoven te sluiten. Volgens het personeel gaat het om een wraakactie voor de stakingen.