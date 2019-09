De Duitse voetbalclub Bayern München heeft op economisch gebied een goed jaar achter de rug. De Zuid-Duitse voetbalclub behaalde over het seizoen 2018/2019 een recordomzet van 750 miljoen euro.

De omzet lag 14 procent hoger ten opzichte van vorig seizoen. Toen kwam de omzet uit op 657,4 miljoen. Met de hogere omzet kwam de nettowinst over het afgelopen seizoen uit op 52,5 miljoen. Dat is 29,5 miljoen euro hoger dan het seizoen ervoor.

'FC Hollywood' is al jaren een van de financieel gezondste voetbalclubs ter wereld. Waar veel grote voetbalclubs als Real Madrid en Barcelona torenhoge schulden hebben, is Bayern al jaren schuldenvrij. Het eigen vermogen van de club zonder schulden steeg in het afgelopen seizoen naar 497,4 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge reageerde opgetogen over de financiële cijfers van de oud-club van onder meer Arjen Robben en Mark van Bommel. "Natuurlijk zijn we erg blij met de financiële ontwikkeling van FC Bayern. Zowel de omzet als de winst steeg naar nieuwe records. De ontwikkeling van de club is uitstekend, zowel in sportieve als in financiële zin."

Ook op het veld gaat het prima met Bayern. De Zuid-Duitsers wonnen zeven Bundesliga-titels op rij. In het huidige voetbalseizoen staat de club na drie wedstrijden op de tweede plaats.