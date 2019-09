Christine Lagarde, de beoogde nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB), wil het beleid dat is gevoerd onder Mario Draghi voortzetten. Verder wil ze de strijd tegen klimaatverandering als kernwaarde opnemen bij de centrale bank.

Dit blijkt uit vragen die Lagarde beantwoordde in het Europees Parlement. Ze benadrukte dat prijsstabiliteit het belangrijkste doel is voor de centrale bank, maar klimaatverandering ook van kritisch belang is.

Lagarde gaf geen direct commentaar op het huidige beleid, maar vertelde wel dat een nieuwe periode van stimulerend monetair beleid nodig is gegeven de huidige wereldwijde uitdagingen met lage groei en lage inflatie.

De ECB heeft als doel de inflatie op de middellange termijn op iets onder 2 procent te krijgen. Om dit te behalen heeft de centrale bank de afgelopen jaren de rente naar 0 procent verlaagd en voor zo'n 2.600 miljard euro aan allerlei obligaties opgekocht.

Maar nog steeds wil de inflatie maar niet genoeg stijgen en daalt de inflatie de laatste maanden juist.

Lagarde vertelde verder dat de ECB het beleid breder moet herbeoordelen. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2003. "2003 is een lange tijd geleden en veel dingen zijn veranderd."