De Griekse economie is in het tweede kwartaal verder hersteld. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,8 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Grieks statistiekbureau ELSTAT. In het eerste kwartaal was deze groei nog 0,2 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden groeide de economie bovendien met 1,9 procent. De export van goederen en diensten steeg met 3,3 procent vergeleken met het eerste kwartaal.

Toegenomen overheidsuitgaven droegen positief bij aan de bbp-groei, terwijl de uitgaven van huishoudens achterbleef, met een krimp van 0,7 procent vergeleken met een jaar eerder.

Consumenten zouden echter hun geplande uitgaven hebben uitgesteld tot na de nationale verkiezingen in juli, wat de krimp verklaart. Daarbij bereikte het consumentenvertrouwen een recordhoogte in augustus, en is daarom de verwachting dat in het derde kwartaal een flinke piek in de uitgaven te zien zal zijn, aldus econoom Nikos Magginas van de Griekse nationale bank.

Einde van Europees steunprogramma

Vorig jaar augustus eindigde het laatste deel van het Europese steunprogramma voor Griekenland, na tien jaar van steun. Nog altijd heeft de economie van het land niet het niveau bereikt van voor de crisis, maar de verwachtingen zijn positief.

Afgelopen voorjaar voorspelde de Europese Commissie nog dat de Griekse economie dit jaar met 2,2 procent zou groeien. De centrale bank van het land is iets voorzichtiger, en verwacht een groei van 1,9 procent, gelijk aan vorig jaar.