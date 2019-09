De aandelenbeurs in Hongkong, de Hang Seng-index, is woensdag opgeveerd na berichtgeving uit Chinese media over het intrekken van de omstreden uitleveringswet. De wet, die het mogelijk maakt verdachten uit te leveren aan China, leidt al maanden tot demonstraties in Hongkong.

De Hang Seng-index sprong rond 14.00 uur (lokale tijd) naar ruim 26.430 punten, een stijging van ruim 3,5 procent. Eerder op de dag, voor de berichtgeving in Chinese media, steeg de index met zo'n 0,9 procent.

Sinds juli is de aandelenbeurs in Hongkong met 11,7 procent gedaald. De Hang Seng daalde in de afgelopen dertien weken vanwege de schade die de demonstraties hebben gedaan aan het Hongkongse economische klimaat.

Begin augustus waarschuwde de regering al voor een mogelijke recessie in de speciale administratieve regio, omdat onder meer het aantal toeristen door de demonstraties drastisch is gedaald.