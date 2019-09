Meer dan de helft van de staten in de Verenigde Staten is van plan om een mededingingsonderzoek te starten naar Google, meldt The Washington Post dinsdag. Het onderzoek zou maandag officieel aangekondigd worden.

Het mededingingsonderzoek is een teken dat Amerikaanse overheden van plan zijn harder op te treden tegen de machtspositie van Google. Critici wijzen al langer op onder meer op de machtspositie rondom zoekresultaten en de manier waarop het bedrijf omgaat met persoonlijke data.

In juni werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie ook in de startblokken staat om een onderzoek naar Google te starten. Het ministerie maakte in juli bekend dat het machtsmisbruik van meerdere grote techbedrijven onder de loep genomen wordt.