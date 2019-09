Zowel in de raden van bestuur (rvb's) als raden van commissarissen (rvc's) van 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn in 2019 meer vrouwen aangetreden. De percentages stegen respectievelijk van 5,7 naar 8,5 procent en van 25,1 naar 26,8 procent, blijkt woensdag uit de jaarlijkse Female Board Index 2019 van TIAS School for Business and Society.

Wel wordt het Nederlandse streven van ten minste 30 procent vrouwen in zowel de rvb als de rvc slechts door zes van de getoetste bedrijven gehaald. Dat aantal was even hoog in 2018.

Het gaat om DSM, Intertrust, Heineken, Hydratec, PostNL en WoltersKluwer. Vanaf 1 januari 2020 komt ASR hier nog als zevende bij.

Inmiddels voldoen vijftien ondernemingen aan het streefcijfer voor de rvb, wat een forse stijging is in vergelijking met de negen van 2018. Dertig bedrijven voldoen aan het rvc-streven.

Het streven op Europees niveau is hoger (40 procent). Hieraan voldoen in Nederland alleen DSM, Heineken en Wolters Kluwer.

Verder valt op dat met 54 procent de meerderheid van de nieuwe vrouwelijke commissarissen uit het buitenland komt. Dat was in eerdere jaren ook zo. Voor nieuwe mannelijke commissarissen is dit in 2019 met een aandeel van 33 procent flink lager.