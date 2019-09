Kledingketen Zara heeft via Chinese sociale media steun uitgesproken voor de Chinese soevereiniteit over Hongkong. De Spaanse modeketen deed dit nadat het bedrijf maandag tijdens de protesten vier winkels in de regio had gesloten en er vervolgens werd gespeculeerd dat dit neerkomt op steun voor de actievoerders.

De Hongkongse krant Ming Pao wierp als eerste de vraag op of dergelijke steun voor Zara de reden was om winkels te sluiten. Vervolgens werd de vraag massaal op sociale media gedeeld. Dinsdagochtend was de hashtag 'Zara statement' op het Chinese socialemediaplatform Weibo maar liefst 170 miljoen keer bekeken.

Zara, dat onderdeel is van het grote modeconcern Inditex, liet via diverse kanalen weten dat het bedrijf achter de 'een land, twee systemen'-constructie van China en Hongkong staat. Ook stelde Zara de protesten niet te steunen.

Waarom de winkels zijn gesloten, is overigens niet door het bedrijf bekendgemaakt. Overigens blijken meer winkels de deuren te sluiten als er in de buurt een protest plaatsvindt en hoeft deze keuze van Zara dus niet per definitie politiek gemotiveerd te zijn.

Druk op buitenlandse merken neemt toe

Afgelopen maandag staakten duizenden studenten en scholieren voor meer democratie. De actie verliep rustig na een weekend waarin protesten gewelddadig uiteen werden geslagen.

Chinese consumenten en regelgevers zetten buitenlandse merken steeds meer onder druk om de kant van de Chinese soevereiniteit te kiezen. In augustus verbraken verschillende Chinese merkambassadeurs al de banden met grote merken zoals Givenchy, omdat deze de soevereiniteit zouden schenden door Hongkong en Taiwan als landen aan te duiden.

Vorig jaar werd Zara al bekritiseerd, omdat de keten Taiwan als zelfstandig land aanduidde op diens website.