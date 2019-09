Het aantal werknemers in de zorg dat zich ziek meldt en het verloop van nieuwe medewerkers in de zorg zijn weer verder gestegen. Het verzuim steeg in 2018 naar een record van 5,9 procent, het verloop kwam uit op 15,7 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van adviesbureau EY. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van 674 zorgorganisaties.

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen spreekt in het Nederlands Dagblad van "absoluut zorgelijke cijfers". Hij stelt dat de sector "ziek is geworden" en noemt een ziekteverzuim van bijna 6 procent "alarmerend".

Door het snelle verloop en het hoge ziekteverzuim moesten het afgelopen jaar meer zzp'ers worden ingehuurd, wat veel extra kosten met zich meebracht.

Problemen zijn het grootst in gehandicapten- en ouderenzorg

Vooral de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg - waar de personeelsinzet het hoogst is - worden hard geraakt door oplopend verzuim en verloop. Met name het verloop bereikte in 2018 ongekende hoogtes, met een piek van meer dan 18 procent in de ggz.

Ook hebben de extra middelen die naar de ouderenzorg zijn gegaan tot dusver geen gunstige invloed op het personeelsverloop en ­verzuim gehad, constateert EY.

Maandag vond in Den Haag voor het eerst in de geschiedenis een staking van medewerkers in de jeugdzorg plaats. Ook zij klagen over het snelle verloop, de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim.