Energiebedrijf Eneco heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien verbeteren. De omzet nam dankzij overnames met 10 procent toe tot 2,3 miljard euro. Het nettoresultaat steeg met 5 procent naar 79 miljoen euro.

De hogere omzet was vooral te danken aan acquisities uit het verleden. Eneco nam in 2018 de activiteiten van E.ON Benelux over. Dit zorgde voor zo'n 200.000 extra klanten voor Eneco. Verder werd onlangs Robin Energie overgenomen.

De personeelskosten daalden juist met maar liefst 9 procent naar 119 miljoen euro. Eneco voerde herstructureringsprogramma's uit in Nederland en België. Onder de streep bleef hierdoor een hoger nettoresultaat over.

Verder verbeterde een maatstaf voor de waardering van het bedrijf, de zogeheten ebitda. Dit is het resultaat voordat bijvoorbeeld belastingen, afschrijvingen en rentelasten worden afgetrokken.

Dit cijfer steeg met 18 procent naar 272 miljoen euro. Financieel directeur Guido Dubbeld merkte op dat investeerders de ebitda gebruiken om de financiële resultaten te beoordelen.

Vier partijen in de race voor overname Eneco

Op dit moment zijn er naar verluidt nog vier partijen in de race om Eneco over te nemen van de gemeenten die nu nog eigenaar zijn.

Topman Ruud Sondag kon hier geen commentaar op geven, maar verwacht dat rond Kerst een nieuwe eigenaar gepresenteerd kan worden.

Onder meer Shell, pensioenfonds PGGM en Rabobank hebben interesse in een overname van de energieleverancier. In de zomer werd gemeld dat Shell en PGGM, die samenwerken in een consortium, de voornaamste partijen zijn om Eneco te kopen.