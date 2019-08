Grondpersoneel van KLM legt maandag van 8.00 tot 10.00 uur het werk neer. Dat meldt vakcentrale FNV zaterdag. Volgens FNV staakt het personeel voor een beter loon, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters.

Cao-onderhandelingen tussen de bond en de luchtvaartmaatschappij zijn vastgelopen. De FNV wil dat de medewerkers er per jaar 4 procent op vooruitgaan. KLM biedt een cao voor drie jaar waarin medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen. Werknemers zijn daarover niet te spreken.

Vakbond FNV vond het loonbod te mager om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en kondigde na het aflopen van een ultimatum, vrijdag om 17.00 uur, al aan dat er acties zouden komen.

De FNV beseft dat de staking "tot overlast en vervelende situaties kan leiden".

KLM vindt werkonderbreking niet nodig

De vliegmaatschappij noemt de werkonderbreking zaterdagavond in een reactie onnodig, vanwege het "loonvoorstel dat KLM de bonden afgelopen donderdag heeft gedaan".

KLM zegt haar uiterste best te doen ongemak voor haar passagiers te beperken. "We vragen onze passagiers daarom zondagavond en maandag goed de informatie te volgen op de KLM website en de KLM-app."

Hoeveel passagiers getroffen worden is onduidelijk. Hoeveel in- en uitgaande vluchten KLM heeft gepland in de betrokken uren wilde een woordvoerder niet zeggen.