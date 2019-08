Vrijdag werd bekend dat het Eurovisie Songfestival in 2020 naar Rotterdam komt. Vanuit de hele wereld trekken mensen tussen 12 en 16 mei richting de Maasstad. Dit biedt een mooie mogelijkheid voor Rotterdamse Airbnb-verhuurders, die in deze periode flink kunnen bijverdienen.

Op 12 en 14 mei zijn de halve finales en op 16 mei zal de finale van het Songfestival plaatsvinden in de Maasstad. Door de enorme vraag verhogen hotels de kamerprijzen dan flink. Dit geldt ook voor Airbnb-verhuurders met een woonruimte in Rotterdam.

Veel hotels in de omgeving van Rotterdam zijn volgend jaar van 12 tot en met 16 mei al volgeboekt. Bookingsites melden zaterdag in die periode al geen kamers meer beschikbaar te hebben. Voor tweepersoonskamers die in de omgeving Rotterdam nog wel beschikbaar zijn, moeten vaak honderden euro's worden betaald.

Via Airbnb zijn nog wel wat plekken beschikbaar, maar ook deze zijn populair. Al kunnen Rotterdammers nog besluiten om hun woonruimtes midden mei te verhuren via de populaire verhuurwebsite.

Rotterdamse Airbnb-verhuurders gebonden aan regels

Hiervoor zijn Rotterdammers wel gebonden aan tal van regels. Zo geldt in de gemeente een maximum van zestig verhuurdagen per jaar en mag een huis niet aan meer dan zes mensen tegelijk worden verhuurd. Daarnaast mogen huizen van woningcorporaties niet verhuurd worden en geldt de eis dat de verhuurder ook de hoofdbewoner van de Airbnb is.

Rotterdammers die voldoen aan deze eisen mogen hun woning dus verhuren tijdens het Songfestival. Speciale Airbnb-beheerwebsites geven adviezen over de prijzen die verhuurders kunnen vragen in bepaalde periodes.

Zo wordt verhuurders aangeraden om in het hoogseizoen of tijdens speciale evenementen hogere prijzen te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Koningsdag of een drukke beurs waar tienduizenden bezoekers uit de hele wereld op afkomen, zoals het Songfestival.

Op de website van Airbnb worden tussen 12 en 16 mei inmiddels al veel accommodaties aangeboden voor bedragen van boven de 500 euro per nacht. Dat is veel meer dan de gemiddelde Airbnb-prijs in Rotterdam, die rond de 90 euro per nacht ligt.