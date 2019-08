Het naderende vertrek van warenhuisketen Hudson's Bay uit Nederland is geen verrassing voor retail- en merkendeskundige Paul Moers. Volgens hem heeft de warenhuisketen geen moeite gedaan om het merk Hudson's Bay in Nederland neer te zetten.

De Canadese keten Hudson's Bay opende twee jaar geleden en streek neer in de panden waarin eerder warenhuisketen V&D gevestigd was. Lang mocht het Nederlandse avontuur echter niet duren: zaterdag bleek dat de vijftien filialen eind 2019 hun deuren sleuten. Ruim veertienhonderd medewerkers komen op straat te staan.

"Waarom moesten we naar Hudson's Bay?", vraagt Moers zich af. "Het bedrijf heeft dat nooit duidelijk gemaakt. We weten bijvoorbeeld allemaal waarom we naar de IKEA gaan. Maar Hudson's Bay heeft geen moeite genomen om het merk in Nederland neer te zetten. Dat is een enorme misser geweest."

Volgens Moers heeft het warenhuis in de beginfase ook niets extra's gedaan om mensen naar de winkels te trekken. "In Canada heb ik in de Hudson's Bay aanbiedingen van kwaliteitsspul tegen goede prijzen gezien. Daar lok je mensen wel mee naar binnen. Maar dat is hier niet gebeurd. Ook heeft Hudson's Bay geen icoon, zoals bijvoorbeeld de tompouce of worst bij de HEMA."

'60 procent personeel maakte er een puinhoop van'

Ook in de contacten met de klanten heeft het bedrijf volgens Moers steken laten vallen. "Op sociale media kregen mensen met vragen het verzoek om in het Frans of Engels te reageren. Dat is toch te triest voor woorden? Ook de service in de winkels liet te wensen over. Zo'n 40 procent van het personeel was bevlogen en fanatiek, maar het andere deel maakte er een puinhoop van."

Hudson's Bay had in de ogen van Moers zeker potentie, met mooi ingerichte winkels en grote paskamers. "Maar uiteindelijk zaten ze qua prijzen ook te dicht tegen de Bijenkorf aan. Er is veel geld geïnvesteerd, maar ze hebben fout op fout gestapeld. Het is doodzonde, want dit slaat weer een enorm gat in de winkelstraten. Zulke grote panden krijg je niet makkelijk meer gevuld."