De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay vertrekt eind 2019 uit Nederland, meldt Het Financieele Dagblad zaterdag op basis van documenten waar het de hand op heeft weten te leggen.

De stukken zijn afkomstig van Hudson's Bay Company (HBC), de eigenaar van de Nederlandse winkels. De warenhuisketen is pas sinds 2017 actief in Nederland.

Tot nu toe was het de verwachting dat Hudson's Bay zou blijven bestaan in Nederland, maar wel zou moeten bezuinigingen.

Het gaat al langere tijd slecht met de Canadese onderneming in Europa. Zo verkocht ze haar Duitse activiteiten aan branchegenoot Signa.

Vertrek zou tot 1.424 ontslagen leiden

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", is volgens Het Financieele Dagblad te lezen in de brief.

In de brief staat daarnaast dat HBC een collectief ontslag zal moeten voorbereiden. De arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers moeten aan het einde van dit jaar beëindigd zijn.

Er werken in totaal 1.424 medewerkers bij de vijftien warenhuizen en op het hoofdkantoor in Nederland. Hudson's Bay heeft vestigingen in onder meer Amsterdam, Utrecht en Almere.