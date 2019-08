De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay vertrekt eind 2019 uit Nederland, meldt Het Financieele Dagblad zaterdag op basis van documenten waar het de hand op wist te leggen. Vakbond CNV bevestigt het vertrek dat ruim veertienhonderd mensen hun baan kost.

De stukken die Het Financieele Dagblad inzag zijn afkomstig van Hudson's Bay Company (HBC), de eigenaar van de Nederlandse winkels.

De warenhuisketen is pas sinds 2017 actief in Nederland. Tot nu toe was het de verwachting dat Hudson's Bay zou blijven bestaan in Nederland, maar wel zou moeten bezuinigingen.

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", is volgens Het Financieele Dagblad te lezen in de brief.

Vertrek leidt tot 1.424 ontslagen

Er werken in totaal 1.424 medewerkers bij de vijftien warenhuizen en op het hoofdkantoor in Nederland. Hudson's Bay heeft vestigingen in onder meer Amsterdam, Utrecht en Almere.

Voor bestuurder Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen was het "nauwelijks een echte verrassing, maar wel een heel bitter einde dat ongeveer veertienhonderd mensen hard treft", laat ze weten. De vakbond gaat zo snel mogelijk met de directie om tafel "om een goede compensatie af te spreken".

De komst van de keten was twee jaar geleden groot nieuws, omdat die het vastgoed overnam van het in februari 2016 failliet gegane V&D. Op die manier werden grote, leegstaande panden in winkelstraten weer gevuld, maar dat mocht dus niet lang baten. "De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog", aldus Twerda.

Geen sprake van faillissement

Een woordvoerder van CNV Vakmensen benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement. "Het is een bedrijfsbeëindiging, de werkzaamheden worden weer overgeheveld naar andere landen." Hierdoor is er wel ruimte voor een sociaal plan. "Maar het Nederlandse avontuur eindigt dus."

Veel van de ruim veertienhonderd werknemers hadden kortlopende contracten, aldus de zegsman. De zwaarste klappen vallen op het hoofdkantoor, waar medewerkers veelal een langdurig of vast contract hadden.