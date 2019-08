De politie heeft vrijdagmiddag computers in beslag genomen van de eigenaar van de plotseling verdwenen crowdfundingsite Dream or Donate.

Een politiewoordvoerder bevestigt het nieuws vrijdag. Van een "inval" wil de politie niet spreken.

De computers zijn in beslag genomen in verband met een "oriënterend onderzoek", om te kijken of er een strafbaar feit is gepleegd. Er zijn aanklachten binnengekomen, maar de politie wil nog niets zeggen over het aantal.

Dream or Donate was een van de grotere donatiewebsites in Nederland. Op de site konden mensen geld inzamelen. Projecten varieerden van inzamelingsacties voor ernstig zieke mensen tot mensen die hun vakantie met donaties willen bekostigen.

Toen de site offline ging stond er nog voor ruim drie ton uit bij lopende projecten. De oprichter zegt dat de site gehackt is en dat bij de projecten verkeerde bedragen werden weergegeven.