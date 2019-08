Luchthaven Schiphol wil via de rechter een verbod op acties van vakbond FNV afdwingen. In Haarlem staan beide partijen vrijdag tegenover elkaar in de rechtszaal.

FNV wil dat Schiphol ook bij samenwerking met nieuwe beveiligingsbedrijven de cao Particuliere Beveiliging volgt. De luchthaven houdt zich bij de huidige drie bedrijven wel aan de afspraken uit dit cao.

De vakbond gaat over op stakingen door beveiligingspersoneel als Schiphol niet tegemoetkomt aan haar eisen rond nieuwe contracten. De werkonderbrekingen moeten zondag van start gaan.

Schiphol speelt de kwestie over de arbeidsvoorwaarden voor beveiligers liever via de rechter. De grootste luchthaven van Nederland vreest grote problemen en vertragingen in het geval dat de acties zondag doorgaan.