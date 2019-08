Door het plotselinge stoppen van de crowdfundingsite Dream or Donate lijkt voor drie ton aan toegezegde donaties te zijn verdampt. Dat blijkt uit data van Fundwijzer.nl, dat gegevens van crowdfundingplatforms verzamelt.

Voordat Dream or Donate offline ging, liepen er nog 205 projecten. De bedragen die waren gedoneerd, varieerden van 15 euro tot 49.000 euro.

Bart Ruitenbeek van Fundwijzer noemt de plotselinge stop opmerkelijk. "Er zijn natuurlijk wel vaker platforms die stoppen, maar dit is het eerste platform waar zo veel geld in lopende projecten zit. Bovendien is de communicatie wel erg gebrekkig."

Dream or Donate was een van de grotere donatiewebsites in Nederland. Op de site konden mensen geld inzamelen. Projecten varieerden van inzamelingsacties voor ernstig zieke mensen tot mensen die hun vakantie met donaties willen bekostigen.

Oprichter zegt geld terug te betalen, gedupeerden geloven dat niet

Oprichter Robert Jan Mastenbroek zegt dat de site gehackt is en dat bij de projecten verkeerde bedragen werden weergegeven. Mastenbroek heeft gedupeerden verteld dat zij hun geld terugkrijgen, mits zij met bewijs komen dat ze daadwerkelijk geld hebben gedoneerd.

Veel gedupeerden geloven dat niet en maakten eerder deze week bekend dat zij juridische stappen zullen gaan zetten. "Als je het niet bij deze club zelf kunt krijgen, dan raden wij inderdaad aan aangifte te doen", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Maar zolang Mastenbroek zijn telefoon opneemt, "is het wellicht ook de moeite waard om het via die weg te proberen", zegt Donat ook.

Ondertussen lijkt Mastenbroek een groot deel van zijn inboedel op Marktplaats te hebben gezet om aan geld te komen. Onder meer een grote tafel, een aantal kunstwerken en een auto zijn te koop gezet op de site. Ook zegt hij zijn huis te zullen verkopen.