Gedupeerden van de woensdag offline gehaalde crowdfundingsite Dream or Donate proberen gezamenlijk te achterhalen of ze hun donaties nog op de eigenaar van de site kunnen verhalen. De site was plotseling uit de lucht, terwijl er naar schatting nog honderden acties actief waren.

Robert-Jan Mastenbroek, oprichter en eigenaar van de website, stelde woensdag dat zijn platform gehackt was. Hierdoor zouden donatietellers sneller omhoog gaan, zonder dat dit geld daadwerkelijk binnenkwam. Mastenbroek deed geen aangifte, maar zegt dat hij het geld op de teller uit eigen zak zou hebben betaald aan de mensen die op zijn site een crowdfunding hadden lopen. Toen zijn geld op was, haalde Mastenbroek de site offline.

Sjouke Faber zamelde via de site geld in om de MS-behandeling van zijn vrouw te bekostigen, en vindt het verhaal van Mastenbroek ongeloofwaardig. Hij probeert daarom in contact te komen met andere gedupeerden om een zaak te beginnen. De donatieteller stond bij Faber zelf op ruim 10.000 euro.

Samen met advocatenkantoor De Vries & Kasem zoekt Faber nu andere benadeelden, met oproepen op Facebook en de site voor zijn stichting MS Mama. Zo willen ze in kaart brengen hoeveel geld er via de website was ingezameld, maar nog niet is uitbetaald. "We willen geen valse hoop scheppen, maar hopen gezamenlijk te kijken of er geld verhaalbaar is", zegt Faber tegen NU.nl.

Mastenbroek was niet te bereiken voor commentaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten dat er momenteel geen onderzoek loopt naar het bedrijf. Of ze dat nu wel gaan doen, kan de marktwaakhond niet zeggen.