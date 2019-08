China en de Verenigde Staten zijn van plan om in september nieuwe handelsgesprekken te voeren. De voortgang hangt volgens het Aziatische land vooral af van de houding van de Amerikanen.

"We hopen op oprechtheid en concrete acties van de VS", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie voor Handel. "Het belangrijkste is momenteel dat de noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd voor beide partijen zodat het overleg kan worden vervolgd."

China en de Verenigde Staten zijn al sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump verwikkeld in een steeds verder escalerend handelsconflict. Afgelopen vrijdag kondigde Trump nog aan dat hij van plan is om een invoertarief van 5 procent in te stellen op 550 miljard dollar (zo'n 500 miljard euro) aan Chinese goederen.

De aankondiging kwam enkele uren nadat China nieuwe invoertarieven op Amerikaanse producten had aangekondigd, wat weer een vergeldingsactie was voor eerdere Amerikaanse invoertarieven.

Het Chinese handelsministerie laat weten dat het over voldoende maatregelen beschikt om de laatste maatregelen te beantwoorden, maar zegt ook dat de komende gesprekken over het opheffen van de invoertarieven moeten gaan.

Maandag zei Trump nog dat hij optimistisch is over een handelsakkoord met China.