ING bezuinigt bij de verlieslatende marktendivisie door 35 mensen te ontslaan, van wie er twaalf in Amsterdam werkzaam zijn. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) donderdag. De afdeling leed in het afgelopen half jaar 42 miljoen euro verlies.

Het medewerkersteam dat financiële producten aan bedrijven en institutionele beleggers verkoopt, wordt anders ingevuld. De werkzaamheden in Londen zijn daarnaast ook "eenvoudiger ingericht".

In 2017 reorganiseerde de bank de afdeling al, door de handel in obligaties, valuta's en andere financiële producten in Londen te centraliseren. Toen werden tientallen medewerkers in Amsterdam en Brussel ontslagen. Het doel was om hiermee 200 miljoen euro aan kosten te besparen.

De eerdere bezuinigingen maakten de divisie nog niet winstgevend, doordat de inkomsten achterbleven. Over 2018 bedroeg het verlies van de afdeling in totaal 31 miljoen euro.

De handel in financiële producten is voor alle Europese banken een struikelblok, schrijft het FD. Door concurrentie zijn de marges steeds minimaler geworden, en de kosten lopen juist op door strenge regels en dure IT-oplossingen.