De dip van de Duitse economie wordt vooral door de aanstaande Brexit veroorzaakt en niet door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, blijkt woensdag uit een analyse van handelscijfers.

Halverwege augustus kwam het Duitse statistiekbureau Destatis met een eerste schatting van de omvang van de Duitse economie in het tweede kwartaal. Het ging om een krimp van 0,1 procent.

In het tweede kwartaal was vooral de teruglopende export de oorzaak van de economische teruggang. Nu blijkt dat dit voor het grootste deel kwam door het afnemen van de export naar het Verenigd Koninkrijk. Destijds werd juist gedacht dat de handelsoorlog een grotere veroorzaker van de economische teruggang was.

In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder kromp de Duitse export richting het Verenigd Koninkrijk met maar liefst 15 procent. Voor Duitsland is het land het op vier na belangrijkste exportland.

Daarentegen groeide de export van Duitsland naar de VS tussen april en juni juist met 5,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was nog een groei van 3,6 procent te zien. De VS is voor Duitsland de belangrijkste markt buiten de EU.