Freelancers profiteren van de krappe arbeidsmarkt, en verdienen steeds meer. Dat meldt platform voor freelance opdrachten Hoofdkraan.nl. Het gemiddelde uurtarief over alle branches is inmiddels 47 euro, terwijl dit twee jaar geleden nog 43 euro was.

Vooral freelance schrijvers en -vertalers zijn er flink op vooruitgegaan, met een 10 procent hoger tarief dan vorig jaar. Het gemiddelde uurtarief voor deze werkzaamheden is nu 43 euro, waarmee het wel een van de minder goed betaalde branches is.

Ook de branches management en organisatie (42 euro), marketing en communicatie (42 euro) en financieel en administratie (43 euro) schommelen rond dit uurbedrag.

De branche voor website- en applicatiebouwers is daartegenover het best betaald, met 50 euro als gemiddeld uurtarief. Dit was in 2018 nog 47 euro, waarmee de toename 5 procent is.

Niet alleen tussen branches, maar ook tussen regio's zijn verschillen in uurtarief. Zo blijkt Drenthe freelancers het slechtst te betalen, met een gemiddeld uurtarief van 36 euro. In Overijssel verdienen de zelfstandigen met 52 euro per uur het meest.

Overigens is niet overal een uurtariefstijging te zien. In de branche analyse en advies zakte het tarief van 52 naar 49 euro (-7 procent), bij financieel en administratie daalde het van 45 naar 43 euro (-4 procent) en onder freelancers in marketing en communicatie werd het gemiddelde uurtarief van 47 verlaagd naar 42 euro (-3 procent).