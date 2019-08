Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton is door de Saoedische rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 25 miljoen euro, melden verschillende bronnen aan het Financieele Dagblad (FD). Het bedrijf zou een bemiddelaar hebben ingeschakeld om bouwprojecten binnen te halen, maar zou deze vervolgens met lege handen achtergelaten hebben.

El Shattery, zoals de bemiddelaar heet, stapte vervolgens met succes naar de civiele rechter, aldus de bronnen.

Eerder dit jaar werd het bouwbedrijf al beschuldigd van het betalen van tientallen miljoenen euro's aan steekpenningen aan een halfbroer van de Saoedische koning in 2013. Door die betalingen zou Strukton mee hebben mogen bouwen aan een metronetwerk in Riyad. Het Nederlandse onderzoek naar deze vermeende smeergeldbetalingen loopt nog.

Het FD schrijft dat de schadevergoeding een flink bedrag is voor Oranjewoud, waarvan Strukton onderdeel is. In 2018 boekte het bedrijf een winst van 15 miljoen euro, op een omzet van 2,3 miljard euro. In het jaarverslag werd al wel een voorziening van 25 miljoen euro opgenomen, maar het is niet zeker of die bedoeld was voor de mogelijke veroordeling in de rechtszaak.