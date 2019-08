In de toeristische sector nam het aantal banen in 2018 toe met 27.000, naar een totaal van 791.000. Dat meldt het CBS woensdag na onderzoek op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen daarnaast 87,5 miljard euro, waarmee ze 6,4 procent hoger waren dan een jaar eerder.

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen kwam de groei van de bestedingen uit op 4,1 procent.

Het economische belang van toerisme blijft voor Nederland hiermee toenemen. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie nam in 2018 toe met 0,1 procentpunt tot 4,4 procent.

De toegevoegde waarde van de sector bedroeg opgeteld 30,4 miljard euro, wat 7,1 procent meer is dan in 2017. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen was die stijging 5 procent, terwijl de Nederlandse economie in 2018 met 2,6 procent groeide. Vooral de horeca droeg bij aan de toegevoegde waarde van de sector, met ruim 12 miljard euro.

Groeiende bestedingen door lange zomer

De toeristische bestedingsgroei kwam zowel door uitgaven van binnenlandse als buitenlandse toeristen. Van de Nederlanders die in eigen land op pad gingen waren de bestedingen 2,7 miljard euro hoger dan in 2017, met een totaal van 51,9 miljard euro.

Dit betekent een toename van 5,5 procent, die vooral kwam door de lange, warme zomer. Nederlanders gaven vooral meer uit aan eten en drinken in de horeca. Daarna volgen uitgaven aan brandstof, sport en ontspanning.

Nederlanders die in het buitenland op vakantie gaan, geven hierbij vaak eerst nog in eigen land geld uit aan accommodaties en vervoer. Die bestedingen komen op 6,6 miljard euro, een 5,9 procent hoger bedrag dan in 2017.

Bestedingen buitenlandse toeristen sneller gegroeid

Buitenlandse toeristen gaven in Nederland 2,5 miljard euro meer uit dan een jaar eerder, wat voor een totaalbedrag van 32,5 miljard euro zorgde. De bestedingen van deze groep groeide daarmee 8,2 procent sterker dan die van Nederlandse toeristen.

Die toename komt vooral door het grote aantal overnachtingen, maar ook door een groeiend aantal buitenlandse toeristen dat een accommodatie of ticket boekte bij een Nederlands bedrijf. "Een groot deel van deze toeristen reisde niet daadwerkelijk naar Nederland, maar Nederlandse bedrijven verdienden wel aan deze boekingen", aldus het CBS.

Werkgelegenheid neemt verder toe

Het banenaantal in de sector groeide met 3,6 procent naar 791.000. Van het totale aantal banen in Nederland beslaat de toeristische sector daarmee nu 7,5 procent. De horeca is het breedst vertegenwoordigd, daarna volgen branches als luchtvaart, reisbemiddeling, kunst en cultuur, sport, recreatie en het gokwezen. De detailhandel, het openbaar vervoer en taxiwezen volgen als laatste.

Er zijn veel deeltijdbanen in de toeristische sector. Als die uren worden omgerekend naar voltijdbanen, was de sector in 2018 goed voor 474.000 banen.