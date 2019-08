Vloggers verspreiden massaal sluikreclame bij het maken van filmpjes voor sociale media als YouTube en Instagram, schrijft Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van eigen onderzoek onder tientallen Nederlandse vloggers. Hiermee overtreden de vloggers regels van de Stichting Reclame Code.

Het probleem is dat vloggers met een grote hoeveelheid volgers, ook wel influencers genoemd, vaak niet of niet duidelijk vermelden of ze geld of gratis producten krijgen voor hun internetfilmpjes. Hierdoor wordt het gezien als sluikreclame.

Door de sluikreclame zouden vloggers de regels van de Stichting Reclame Code overtreden. Als gevolg daarvan lanceert de stichting dinsdag een campagne voor duidelijk herkenbare marketing van influencers. Het overtreden van de regels van Stichting Reclame Code is niet bij wet verboden, maar wordt als "sociaal onwenselijk" gezien.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Mediawet waarmee sluikreclame op YouTube verboden zal worden, aldus het FD. Het Commissariaat voor de Media kan dan binnen Nederland boetes opleggen. De nieuwe Mediawet zal niet voor filmpjes op Instagram gelden.

Bekende vloggers als Anna Nooshin genoemd in het onderzoek

Het onderzoek van FD richt zich op bekende vloggers als Anna Nooshin en Jamie Li. Nooshin zou bijvoorbeeld gratis met Corendon naar Griekenland zijn gevlogen en Li kreeg volgens het FD korting op een leaseauto van automerk Opel. In beide gevallen wordt niet of niet duidelijk genoeg gemaakt dat de vloggers betaald worden door de bedrijven.

In een reactie aan de zakenkrant laat Opel weten "volledig achter transparantie" te staan en zegt het "influencers te verzoeken voortaan rekening met de code te houden". Corendon zegt tegen de krant niets fout te doen omdat Nooshin de vliegmaatschappij noemt in de video en het logo in beeld komt.