Wereldwijd zullen dit jaar meer bedrijven failliet gaan dan in 2018, schrijft kredietverzekeraar Atradius dinsdag. Reden voor het stijgende aantal is de aanhoudende onzekerheid in de internationale handel.

In totaal zal het aantal faillissementen wereldwijd met 2,8 procent stijgen. Dat is volgens de kredietverzekeraar sneller dan verwacht.

De Verenigde Staten zijn de koploper, met een verwachte stijging van het aantal faillissementen van 3,2 procent. Volgens Atradius worden deze gedreven door de handelsspanningen met China. Hierdoor stijgt het aantal bedrijven dat over de kop gaat voor het eerst sinds 2010. Ook voor 2020 verwacht Atradius een stijging van het aantal faillissementen in de VS.

Ook in West-Europa zal het aantal bedrijven dat over de kop gaat toenemen. De kredietbeoordelaar verwacht dat hier in 2019 2,7 procent meer bedrijven failliet gaan dan in 2018.

"Het is gezien de toenemende spanningen met China een teken aan de wand dat de VS de positie als koploper van de eurozone heeft overgenomen", zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Ook in Nederland ligt een aanzienlijke toename van het aantal faillissementen in het vooruitzicht, is de verwachting. Hierbij gaat het om een stijging van 3 procent. Met name de industrie wordt zwaar getroffen, mede als gevolg van de krimp van de Duitse economie.

"Het is daarnaast zorgwekkend dat ook in Azië sprake is van een trendbreuk. In deze regio neemt het aantal faillissementen voor het eerst sinds tien jaar toe", stelt de hoofdeconoom.