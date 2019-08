De Verenigde Staten en Frankrijk hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Franse belasting op grote internetbedrijven. De Amerikaanse president Donald Trump was niet blij met deze 'digitaks' en dreigde met heffingen op de import van Franse wijn.

Volgens ingewijden staat in het conceptakkoord dat Frankrijk internetbedrijven gaat compenseren voor het verschil tussen de eigen 'digitaks' en een heffing die wordt voorbereid door de OESO. De twee partijen werden het eens over het conceptakkoord bij de G7-top in de Franse kustplaats Biarritz. Maandag later in de middag zullen er waarschijnlijk meer details worden bekendgemaakt.

Het Franse parlement stemde in juli in met de heffing, waardoor techreuzen als Google voortaan 3 procent belasting moeten betalen over wat de concerns in Frankrijk met onder meer reclame verdienen. De verwachte opbrengst voor Parijs in 2020 is 650 miljoen euro. Omdat de heffing met terugwerkende kracht per 1 januari zou ingaan, vloeit er dit jaar ook al geld naar de Franse schatkist.

Frankrijk is een van de eerste landen die deze belasting voor digitale ondernemingen invoert. In EU-verband mislukte dat. De VS maakte eerder ook al bezwaar, omdat de maatregel Amerikaanse multinationals onevenredig hard zou raken. Ook toen werd gedreigd met tegenmaatregelen.

Trump dreigde met heffingen op Franse wijn

De invoering van de taks zou veel Amerikaanse bedrijven treffen en daarom reageerde Trump in juli fel op het voornemen. "Als iemand de bedrijven een belasting oplegt, dan zou dit het thuisland moeten zijn, de Verenigde Staten. We zullen binnenkort een substantiële wederzijdse actie tegen Emmanuel Macrons dwaasheid aankondigen", verklaarde Trump.

De Amerikaanse president ging vervolgens door met het prijzen van de wijnen uit zijn eigen land. "Ik heb altijd gezegd dat Amerikaanse wijn beter is dan Franse wijn!", twitterde hij. Vervolgens voegde de president daar wel aan toe dat hij zelf nooit wijn drinkt.