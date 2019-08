Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in augustus gedaald naar het laagste punt sinds 2012, blijkt maandag uit cijfers van onderzoeksinstituut Ifo. Met de afname van vertrouwen groeit de angst voor een Duitse recessie.

De ondernemersvertrouwensindex daalde in augustus naar 94,3 punten, de vijfde maandelijkse daling op een rij. Vorige week bleek ook dat de bedrijvigheid bij onze oosterburen is afgenomen. Eerder deze maand werd al bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal is gekrompen.

"De situatie wordt steeds zorgelijker", zegt president Clemens Fuest van Ifo in gesprek met persbureau Bloomberg. "De zwakte die eerst geconcentreerd was in de industriesector, verspreidt zich nu ook naar alle andere sectoren."

Daarbij komt nog eens dat de grootste remmers van de Duitse economie, de handelsoorlog en de staat van de Chinese economie, alleen maar escaleren. Vorige week verhoogden zowel de Chinezen als de Amerikanen handelstarieven op de import van producten uit het andere land. Naar verwachting zal dat een extra dempend effect op de wereldeconomie hebben.

"De vrije val van Duitsland gaat maar door", schrijft hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING Duitsland in een analyse. "De nieuwe cijfers van het ondernemersvertrouwen betekenen een nieuw dieptepunt en kan met één woord omschreven worden: verschrikkelijk."