De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat China alsnog wil onderhandelen over een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Bij de G7 verklaarde Trump terug te zullen keren naar de onderhandelingstafel.

Volgens de president hebben Chinese afgevaardigden met de vertegenwoordigers van de VS gesproken en gezegd opnieuw te willen onderhandelen.

Ook vanuit China komt het bericht dat de Chinese regering in gesprek wil blijven. De Chinese vicepremier Liu He heeft dit gezegd op een conferentie in China, meldt staatskrant Chongqing Morning Post.

Vrijdag leek het handelsconflict tussen beide landen te escaleren. China maakte bekend op 75 miljard dollar aan importgoederen uit de Verenigde Staten extra importtarieven te heffen.

Enkele uren later kondigde Trump aan een extra importtarief van 5 procent in te voeren op 550 miljard dollar aan Chinese goederen. De hogere tarieven gaan de komende maanden in.

Importtarief van 30 procent

Voor ongeveer 300 miljard dollar aan goederen die Amerikaanse ondernemingen uit China importeren, geldt vanaf 1 oktober een importtarief van 30 procent. De handelsvertegenwoordiger van Trump doet voor die datum nog wel een publiek onderzoek.

Trump tweette ook dat Amerikaanse ondernemingen op zoek moeten gaan naar nieuwe leveranciers en vestigingen vanuit China naar de VS moeten verplaatsen.

'Onmogelijk om te plannen in deze omstandigheden'

Het Amerikaanse bedrijfsleven reageerde onthutst. "Het is onmogelijk voor ondernemingen om in deze omstandigheden te plannen voor de toekomst", verklaarde David French, vicepresident van de National Retail Federation, de branchevereniging voor winkeliers.

"De aanpak van de regering werkt duidelijk niet en het antwoord is níét meer belastingen op Amerikaanse bedrijven en consumenten. Waar eindigt dit?"

De Amerikaanse president zei maandag verder dat hij met de Franse regering zal overleggen over de voorgestelde Franse belasting op grote techbedrijven. Trump dreigde eerder een extra belasting in te voeren op Franse wijn als vergelding voor de Franse belasting.