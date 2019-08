De opkomst van flexmakelaars en contractbemiddelaars leidt tot zorgen bij zelfstandige ondernemers, zeggen belangenverenigingen voor zzp'ers maandag in Het Financieele Dagblad (FD). Naar schatting worden in Nederland zo'n 150.000 zzp'ers via deze zogeheten 'brokers' ingehuurd door bedrijven. Deze brokers nemen de administratie, facturering en aansprakelijkheidsrisico's over van bedrijven.

"De toegevoegde waarde van deze schakel in de flexketen is veelal nul, en de partijen voelen geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid", zegt Denis Maessen van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) in het FD. Volgens Maessen zijn bedrijven er alleen maar op uit om ondernemersrisico's zoals ziekte te verlagen en zzp-tarieven omlaag te brengen.

De omzet van deze brokers liep in 2018 op tot 2 miljard euro en groeit hard door. Maessen wijst naar het gebrek aan wetgeving als boosdoener van de 'wildgroei' aan. "Dit heeft heeft alleen maar kunnen ontstaan door het onvermogen van meerdere kabinetten om duidelijke zzp-wetgeving af te vaardigen", zegt hij.

Belangenorganisaties PZO en Stichting ZZP Nederland wijzen in de zakenkrant naar de problemen bij ING, waarbij payrollbedrijf TCP Solutions niet genoeg geld had om de flexwerkers van ING uit te betalen. De bank wilde toen ook niet garant staan voor de lonen, waardoor de flexmedewerkers sinds eind juni niet betaald kregen.

"De druk op liquiditeit kan bij brokers enorm zijn, omdat zij de zzp'ers vaak beloven binnen een paar dagen te betalen terwijl de eindklant daar maanden de tijd voor neemt", legt Igor Meijs uit van Freelance Factoring, een bedrijf dat vorderingen van zzp'ers opkoopt en int.