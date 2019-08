Frankrijk en Ierland zetten een handelsdeal in als drukmiddel op Brazilië en de grootschalige bosbranden in het Amazonegebied. Als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn beleid niet snel aanpast, trekken de Franse president Emmanuel Macron en de Ierse premier Leo Varadkar hun steun voor de EU-Mercosur-deal in. Ook de Nederlandse regering heeft zorgen geuit.

Deze deal zou vier Zuid-Amerikaanse landen, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, toegang geven tot de Europese markt. Over de deal, die over twee jaar in zou gaan, moet nog worden gestemd.

Ierland en Frankrijk hebben nog wel andere EU-landen nodig om de handelsdeal de nek om te draaien. De Ierse regering staat onder zware druk van veeboeren, die vrezen dat goedkoop rundvlees uit Zuid-Amerika de markt zal overnemen.

Premier Mark Rutte zei vrijdag na afloop van de ministerraad "zeer bezorgd" te zijn. "`De Amazone kan gezien worden als de longen van de wereld", zei hij. Hij roept de Braziliaanse regering op om "in het belang van de wereld" de branden te beëindigen, maar hij sluit zich niet aan bij de Fransen en Ieren, omdat er de komende twee jaar geen sprake is van een ondertekening van het verdrag. "Dat lost nu niks op", aldus Rutte.

Bolsonaro heeft tot dusver elke buitenlandse hulp bij het blussen van de branden in de Amazone van de hand gewezen. Critici wijzen erop dat onder zijn bewind strenge milieuregels zijn verslapt. De bosbranden zouden worden aangestoken door boeren om soja te kunnen verbouwen op de vrijgekomen grond of er vee op te houden.