De Deense fabrikant van luxe televisies en speakers Bang & Olufsen staat open voor een nieuwe koper, zei bestuursvoorzitter Ole Anderson tegen de Deense krant Børsen.

"De alarmlichten beginnen een beetje te knipperen. We bevinden ons in een situatie waarin we een noodplan nodig hebben", zegt Anderson in het interview met Børsen.

Het concern kampt al een tijd met slechte resultaten. In 2018 stelde het bedrijf de winstverwachting driemaal naar beneden bij. Dit jaar zag de onderneming zijn winst nog eens met 77 procent dalen naar 19 miljoen Deense kronen (2,5 miljoen euro). De omzet kromp met 14 procent.

"Als er een verzoek voor verkoop binnen zou komen, zouden we luisteren. Maar dit moet natuurlijk ook met de aandeelhouders besproken worden. We zijn verplicht dit te doen", aldus Anderson.

De grootste aandeelhouder van de fabrikant is de Chinese investeerder Qi Jianhong, die 15 procent van de aandelen in zijn bezit heeft. Sinds de piek in januari 2018 zijn de aandelen 80 procent minder waard geworden.

Het bedrijf Bang & Olufsen staat bekend om zijn televisies, audio-apparatuur en hoofdtelefoons. Om de verkoopcijfers te stimuleren, probeert het concern over te stappen van louter verkoop via groothandelaren naar verkoop door kleinere winkels.