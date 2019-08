Voor alleenstaande huizenkopers met een modaal inkomen is het bijna onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden, zegt De Hypotheker vrijdag. Slechts zes procent van het huizenaanbod ligt binnen hun bereik.

Met een modaal inkomen van 36.000 euro kan een alleenstaande een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro, rekent De Hypotheker voor. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 60.000 euro kunnen een hypotheek krijgen van 285.000 euro.

In Groningen, Friesland en Drenthe heeft iemand met een modaal inkomen nog de beste kans. Als modale eenverdiener is 24 procent van het woningaanbod in Groningen betaalbaar. Voor Friesland en Drenthe liggen deze percentages op respectievelijk 16 procent en 14 procent.

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht liggen de percentages op respectievelijk maar 3 procent, 5 procent en 1 procent.

Doorstroming op woningmarkt stagneert

"Vooral de alleenstaande huizenkoper met een modaal inkomen vist achter het net, terwijl deze groep alleen maar groter wordt. Dat is zorgwekkend, omdat de doorstroming op de huizenmarkt stagneert", benadrukt Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker.

"Het is dan ook cruciaal dat er voldoende woningvoorraad beschikbaar is voor de modale inkomens. Dit is mogelijk door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse of door het stimuleren van de doorstroming onder senioren. Want een betaalbare woning moet voor iedereen mogelijk zijn, niet alleen voor de hogere inkomens."