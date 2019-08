De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro koopt het Canadese mediabedrijf Entertainment One, het concern achter shows zoals Peppa Big en PJ Masks. Hasbro betaalt 4 miljard dollar (3,6 miljard euro) voor Entertainment One.

Hasbro wil met de overname ervoor zorgen dat speelgoed van het concern beter aan bod komt in de programma's van Entertainment One. Hasbro is onder meer bekend als maker van Monopoly en Power Rangers.

Hasbro betaalt 5,60 pond per aandeel voor Entertainment One, dat genoteerd is aan de beurs van Londen. Dit bedrag is 26,4 procent hoger dan de prijs waarop het aandeel donderdag sloot.

Hasbro verwacht door de deal tegen 2022 jaarlijks 130 miljoen dollar aan synergievoordelen te behalen.